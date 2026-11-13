Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde, hayvanlarını otlatmak amacıyla ormanlık alana giden 75 yaşındaki Mustafa Burma hayatını kaybetti. Olay, sabah saatlerinde Ayvacık ilçesine bağlı Kayalar köyü yakınlarındaki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, küçükbaş hayvanlarını otlatmak üzere evinden ayrılan Mustafa Burma’dan bir süre haber alamayan yakınları, araziye çıkarak arama yapmaya başladı. YAKINLARI YERDE HAREKETSİZ HALDE BULDU Aramalar sonucunda Mustafa Burma, yakınları tarafından ormanlık alanda yerde hareketsiz yatarken bulundu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine bölgeye kısa sürede jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, 75 yaşındaki Mustafa Burma’nın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Burma'nın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

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