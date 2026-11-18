Çanakkale’nin Yenice ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında uçuruma yuvarlanan otomobildeki aynı aileden 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, saat 08.30 sıralarında Yenice ilçesine bağlı Gümüşler-Samedeli mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Salih Orhan idaresindeki 10 AKV 575 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.

Kazayı fark eden çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerine ulaşan sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde, sürücü Salih Orhan ile araçta yolcu olarak bulunan kayınvalidesi Şerife İnce’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazadan ağır yaralı olarak kurtarılan sürücünün oğlu Talha Orhan ise sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Talha Orhan’ın hayati tehlikesinin devam ettiği ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazanın kesin çıkış nedenini belirlemek üzere olay yerinde inceleme başlattı.