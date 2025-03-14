Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir apartmanın giriş katında çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre Gelibolu ilçesi Hoca Hamza Mahallesi, İbni Katip Sokak’ta bulunan bir apartmanın giriş katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerin itfaiye ekipleri yönlendirildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Yangında yaralanan olmazken, ev kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.