Çanakkale'nin en işlek alışveriş merkezlerinden biri olan 17 Burda AVM'de sabah saatlerinde yangın paniği yaşandı.

2'NCİ KATTTAKİ TEKNOLOJİ MAĞAZASINDA ÇIKTI

Edinilen bilgilere göre, AVM'nin 2'nci katında yer alan bir teknolojik eşya mağazasında saat 08.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın başladı. Mağazadan yükselen dumanları fark eden çalışanların ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

AVM GİRİŞLERİ TEDBİREN KAPATILDI

Olay yerine ulaşan polis ekipleri AVM çevresinde geniş güvenlik önlemleri alarak alışveriş merkezine giriş ve çıkışları geçici olarak kapattı. Çanakkale Belediyesi İtfaiye ekiplerinin hızlı ve yoğun müdahalesi sonucu yangın diğer mağazalara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle teknolojik eşya mağazasında büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla geniş çaplı soruşturma başlatıldı.