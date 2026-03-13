Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 2’si ağır 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre Gelibolu ilçesi Camii Kebir Mahallesi Büyük Cami Sokak’ta iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. çıktı. Kavga esnasında 2’si ağır 3 kişi bıçaklanarak yaralandı. Yaralılar H.B., İ.B. ve M.S., 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olaya karışan 2 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.