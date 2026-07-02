Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde, işçilerin konakladığı müstakil bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlere müdahale etmeye çalışan bir işçinin yaralandığı olayda, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın çevre binalara sıçramadan kontrol altına alındı.

MÜSTAKİL EVDE YANGIN ÇIKTI

Yangın, Küçükkuyu beldesinin Gökçetepe Mahallesi’nde İzzet Y.’ye ait olan ve işçilerin konakladığı müstakil bir evde başladı. Kısa süre içerisinde büyüyen alevler tüm evi sardı. İhbar üzerine olay yerine Ayvacık ve Küçükkuyu belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

ALEVLERE MÜDAHALE ETMEK İSTEYEN İŞÇİ YARALANDI

Yangın söndürme çalışmalarına destek vermek ve alevleri kontrol altına almak isteyen işçilerden biri bu sırada yaralandı. Yaralı işçi, olay yerinde hazır bulundurulan ambulansta tedavi altına alındı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın çevre evlere sıçramadan tamamen söndürüldü. Yangın sonrası evde büyük çapta hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.