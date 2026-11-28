Çanakkale’nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yönelik feribot ulaşımında olumsuz hava koşulları nedeniyle aksama yaşanacak. SEFERLER İPTAL EDİLDİ Ege Denizi’nin kuzeyinde etkili olması beklenen kötü hava şartları sebebiyle yarın yapılması planlanan tüm seferler iptal edildi. GESTAŞ AÇIKLAMA YAPTI Çanakkale Boğazı ve adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı gerçekleştiren GESTAŞ, iptal kararını duyurdu. Açıklamaya göre Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarındaki yarınki feribot seferlerinin tamamı gerçekleştirilemeyecek.

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