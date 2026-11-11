Olay, saat 17.00 sıralarında Camikebir Mahallesi Atatürk Caddesi’ndeki bir lokantada meydana geldi. F.U., bir süre önce boşandığı eski eşi Aysel Sakaldaş’ın işlettiği lokantaya geldi. İkili arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında F.U., yanında getirdiği bıçakla Sakaldaş’ı yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılan kadını gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Aysel Sakaldaş, durumunun ağır olması nedeniyle Ezine Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayın şüphelisi F.U. ise kısa süre sonra suç aleti bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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