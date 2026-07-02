Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde, inşaat işçilerinin konakladığı müstakil bir evde sabah saatlerinde yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz tespit edilemeyen yangında, alevleri söndürmeye çalışan bir işçi yaralanırken, bina itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı.

ALEVLER KISA SÜREDE TÜM EVİ SARDI

Yangın, saat 05.30 sıralarında Küçükkuyu beldesi Gökçetepe Mahallesi’nde meydana geldi. İzzet Y.’ye ait olan ve inşaat işçilerinin kaldığı müstakil evde belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek tüm binayı kapladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracı ve sağlık ekibi yönlendirildi.

İTFAİYENİN 1 SAATLİK ÇABASIYLA SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın sırasında alevlere kendi imkanlarıyla müdahale etmek isteyen bir inşaat işçisi yaralandı. Yaralı işçinin tedavisi, olay yerinde hazır bekletilen ambulansta sağlık görevlileri tarafından yapıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu diğer evlere sıçramadan güçlükle söndürüldü.