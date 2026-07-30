Çanakkale'de dün öğleden sonra başlayan ve kısa sürede büyüyen yangın büyük paniğe neden oldu. Merkeze bağlı Saraycık köyü yakınlarında saat 16.30 sıralarında otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla ağaçlık ve ormanlık bölgeye yayıldı. Alevlerin ve dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda orman, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
Yangının daha geniş ormanlık alanlara ve yerleşim yerlerine yayılmasını önlemek için ekipler adeta zamanla yarıştı. Alevlere havadan altı yangın söndürme helikopteriyle aralıksız su taşınırken, karadan ise on altı arazöz, beş dozer ve çok sayıda destek aracıyla yoğun bir söndürme çalışması yürütüldü.
Bölgede etkili olan yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, çevredeki tesisleri de olumsuz etkiledi. Saraycık köyü yakınlarında faaliyet gösteren özel bir yaşlı bakım merkezi, dumanın sağlık sorunlarına yol açmaması adına yetkililer tarafından tedbir amacıyla hızlıca tahliye edildi. Bakım merkezindeki vatandaşlar güvenli bölgelere sevk edildi.
Ekiplerin hem havadan hem de karadan yürüttüğü başarılı koordinasyon ve çalışmalar sonucunda, yangın gece saat 23.00 sıralarında tamamen kontrol altına alındı. Yaklaşık 6,5 saat süren zorlu mücadelenin ardından bölgede detaylı soğutma çalışmaları başlatıldı. Yangının doğaya verdiği büyük tahribat ise sabahın ilk ışıklarıyla birlikte netleşti. Alevlerin siyaha bürüdüğü geniş alanlar dron ile havadan saniye saniye görüntülenerek yangının acı bilançosu gözler önüne serildi.