Çanakkale'nin Yenice ilçesinde yüksek kesimlerde yoğunlaşan kar yağışı sonucu, Karadoru, Sarıçayır, Sofular, Bekten, Ballıçay, Güveylerobası, Torhasan, Namazgah köyleri ve Kalkım beldesine bağlı Armutçuk ile Pazarköy'e bağlı Yalıoba, Kabalı, Kızıldam, Yeşilköy, Araovacık, Hasanlar, Pınaroba, Kuzupınarı, Hacıyusuflar, Yeniköy, Hacılar, İbrahimler, Yeşiller, Kabaağaç, Altıparmak ve Darıalan köyleri ulaşıma kapandı.
Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yollar yeniden açılarak, ulaşım sorunu ortadan kaldırıldı.