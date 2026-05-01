Ünlü oyuncu Bülent Polat, şöhret dünyasını bir kenara bırakıp Çanakkale’nin derinliklerinde, en yakın yerleşime 5 km uzaklıkta, elektriksiz ve telefonsuz bir yaşam kurdu.

ÇOCUKLARIYLA ODUN TOPLUYOR

6 dönümlük arazide yaşamını sürdüren Bülent Polat, eşi Duygu Şenoğlu ve çocuklarıyla birlikte doğayla uyumlu bir düzen kurdu. Soba başında ısınarak ve toprağı işleyerek şehir hayatından uzak, sade bir yaşam sürüyor.

TABLET YOK, TELEFON ÇEKMİYOR

Polat’ın ilham verici hikayesi dikkat çekti:

''Burada tablet yok, telefon çekmiyor. Burayla ilgili hayalimin içindeyim. Sobamız var, odun kırıyoruz. Yemeğimizi sobanın üzerinde yapıyoruz. Mesele yaşamsal.'' diye konuştu.

TOPRAKLA İLETİŞİME GEÇTİ

Doğada iyi vakit geçiren oyuncu çocuklarının tabletten kopup toprakla iletişime geçmeleri onların davranışlarını ve başarılını da etkilediğini söyledi.

BÜLENT POLAT'IN HAYATI

Avrupa Yakası dizisindeki Şesuvar karakteriyle tanınan Bülent Polat, daha sonra Bir Zamanlar Çukurova ve Karagül gibi yapımlarda da rol almıştı.





2015 yılında Duygu Şenoğlu ile evlenen oyuncunun, 2016 ve 2022 yıllarında Doğa ve Doğu adını verdikleri iki çocuğu dünyaya geldi. Ailenin nikah şahitliğini ise usta oyuncu Mesut Akusta yapmıştı.