Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, ormana da sıçradı. Alevler karadan müdahaleyle 2 saatte kontrol altına alınırken, 1 hektar orman zarar gördü.
Alınan bilgiye göre Bayramiç ilçesi Evciler köyündeki bir tarım arazisinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek ormana sıçradı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yönlendirildi.
Ekiplerin karadan müdahalesiyle alevler saat 18.00 itibariyle kontrol altına alındı.
Yangında 1 hektarlık orman zarar gördü. Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.