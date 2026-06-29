Çanakkale'nin Çan ilçesinde otomobil ile kamyonetin karıştığı trafik kazasında 2'si ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Çan-Çanakkale karayolu üzerindeki Hurma köyü yakınlarında meydana geldi. İbrahim Kurt idaresindeki 48 YH 932 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Mehmet B. yönetimindeki 17 YB 866 plakalı kamyonete henüz belirlenemeyen nedenle arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan sürücü İbrahim Kurt ile Deniz Kurt, Hülya Kurt ve Eyüp Ali Kurt yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Hülya Kurt ile Deniz Kurt'un sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Jandarma ekipleri kazanın meydana geliş nedenine ilişkin inceleme başlattı.