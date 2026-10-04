Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Bahadırlı Köyü sınırlarında yer alan 86 bin yıllık İnkaya Mağarası’nda sürdürülen Cumhurbaşkanlığı Kararlı Kazı çalışmalarında insanlık tarihi açısından büyük bir keşfe imza atıldı.

Anadolu ve Balkanlar arasındaki Paleolitik Çağ insanlarının göç yollarına ışık tutan mağarada bu yıl yürütülen termal dron taramalarında, toprak altı ve kayalık sınırları detaylıca incelendi.

DÜNYADAKİ NADİR ÖRNEKLERDEN BİRİ: 130 METRELİK ÇAKMAKTAŞI KÜTLESİ

Yapılan analizleri ve elde edilen verileri değerlendiren Kazı Başkanı Prof. Dr. İsmail Özer, mağarada 130 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğinde devasa bir çakmaktaşı kütlesinin saptandığını duyurdu.

Bu yapının dünyada eşine az rastlanır bir örnek olduğunu belirten Özer, "Bu kütle Paleolitik Çağ insanlarının doğrudan doğruya ham madde olarak kullandıkları kaynak ve aynı zamanda onların mağarasını da meydana getiriyor" ifadesini kullandı.

NEANDERTALLER HAM MADDAYİ MÜSRİFÇE KULLANMIŞ

Mağara sakinlerinin ana ham madde kaynağının hemen yanı başlarında bulunması nedeniyle alet üretirken oldukça rahat davrandıklarını ifade eden Prof. Dr. İsmail Özer, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Normal Neandertal davranışlarında ham maddeler çok uzak mesafelerden getirildiği için yontma taş aletler son parçasına kadar özenle kullanılır. Ancak İnkaya sakinleri kayalıklardan parçalar kopararak günlük ihtiyaçlarını karşılamış ve sonrasında bunları biraz da müsrifçe terk etmişler. Kazılarda, birkaç kilo ağırlığındaki bir çekirdeğin üzerinden tek bir yontma yapılarak öylece bırakıldığını dahi görebiliyoruz."

SICAK SU KAYNAKLARI MİKRO KLİMA SAĞLAMIŞ

Buzul dönemi insanlarının İnkaya Mağarası’nı tercih etmesindeki en büyük etkenlerden birinin etraftaki jeotermal kaynaklar olduğuna dikkat çeken Özer, sıcak su kaynaklarının o dönemde insanlar için eşsiz bir mikro klima ortamı yarattığını vurguladı.

Kazı çalışmalarında 10’uncu sezona ulaştıklarını hatırlatan Prof. Dr. Özer, önümüzdeki yıl tüm bulguları içeren kapsamlı bir monograf çalışmasını yayımlamayı planladıklarını aktardı.