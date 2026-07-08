Türk Altın, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, Çanakkale'de planlanan Altın-Gümüş Madeni Açık Ocak İşletmesi Projesi için verilen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararının iptali istemiyle açılan davada yeni bir gelişme yaşandığını duyurdu.

Şirket, Çanakkale 2. İdare Mahkemesi'nde görülen davada, 7 Temmuz 2026 tarihinde kendisine tebliğ edilen ara karar doğrultusunda mahkemenin yürütmenin durdurulması talebini kesin olarak kabul ettiğini bildirdi.

Açıklamada, davanın çevre platformları, dernekler ve bireysel davacılar tarafından açıldığı hatırlatılırken, yargılamanın halen devam ettiği ve dosya hakkında henüz nihai bir karar verilmediği vurgulandı.

Mahkemenin ara kararıyla birlikte, proje kapsamında verilen ÇED olumlu kararının uygulanması dava sonuçlanıncaya kadar durdurulmuş oldu.