ÇANAKKALE KADASTRO MAHKEMESİ

İLAN

ÇANAKKALE KADASTRO MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2015/5 Esas

KARAR NO : 2024/56

MİRASÇI : BİRİGİTTE GÜLER - TC. Kimlik No : 138...694

Davacılar Hanife GÜLER, Mehmet GÜLER vediğerleri ile davalılar Behçet DONAT, Tarım ve Orman Bakanlığı, Derbentbaşı Köy Tüzel Kişiliği adınaKöy Muhtarlığı, Kumkale Çiftliği ve diğerleri aleyhine mahkememizde açılan Kadastro (Mahalli Mahkemeden Devredilen) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; dosya karara çıkmış, mahkememizin 09/10/2024 tarih 2015/5 Esas 2024/56 Karar sayılı ilamı ile ;

"Davacılar Hanife GÜLER ve Mehmet GÜLER'in davasının REDDİNE,

Dava konusu Çanakkale İli Ezine İlçesi Taştepe Köyü 20 numaralı parsel (toplulaştırma işlemi sonrası 107 ada 11 parsel) sayılı taşınmazın 13609,00 m² yüzölçümü ile tarla vasfı ile kadastro tespitinde olduğu gibi Mehmet Emin oğlu Mehmet Emin İNCE adına tespit gibi tesciline,

Dava konusu Çanakkale İli Ezine İlçesi Taştepe Köyü 26 numaralı parsel (toplulaştırma işlemi sonrası 103 ada 7 parsel) sayılı taşınmazın 14016,00 m² yüzölçümü ile tarla vasfı ile kadastro tespitinde olduğu gibi Mehmet Emin kızı Ünzile ŞENOL adına tespit gibi tesciline,

Dava konusu Çanakkale İli Ezine İlçesi Taştepe Köyü 33 numaralı parsel (toplulaştırma işlemi sonrası 105 ada 8 parsel) sayılı taşınmazın 5324,00 m² yüzölçümü ile tarla vasfı ile kadastro tespitinde olduğu gibi Mehmet oğlu Yusuf ÇİL adına tespit gibi tesciline,

Dava konusu Çanakkale İli Ezine İlçesi Taştepe Köyü 34 numaralı parsel (toplulaştırma işlemi sonrası 107 ada 4 parsel) sayılı taşınmazın 3660,00 m² yüzölçümü ile tarla vasfı ile kadastro tespitinde olduğu gibi Hamza kızı Fatma ÇİL adına tespit gibi tesciline,

Dava konusu Çanakkale İli Ezine İlçesi Taştepe Köyü 35 numaralı parsel (toplulaştırma işlemi sonrası 109 ada 7 parsel) sayılı 17325,00 m² yüzölçümlü taşınmazın 2710/17325 m² lik kısmının tarla vasfı ile kadastro tespitinde olduğu gibi Hamza oğlu Ali DONAT adına tespit gibi tesciline,

Dava konusu Çanakkale İli Ezine İlçesi Taştepe Köyü 36 numaralı parsel (toplulaştırma işlemi sonrası 109 ada 8 parsel) sayılı11348,00 m² yüzölçümlü taşınmazın 2829/11348m² lik kısmının tarla vasfı ile kadastro tespitinde olduğu gibi Hamza oğlu Behçet DONAT adına tespit gibi tesciline,

Dava konusu Çanakkale İli Ezine İlçesi Taştepe Köyü 37 numaralı parsel (toplulaştırma işlemi sonrası 109 ada 6 parsel) sayılı 11371,00 m² yüzölçümlü taşınmazın 3060/11371 m² lik kısmının tarla vasfı ile kadastro tespitinde olduğu gibi Hamza oğlu Yahya DONAT adına tespit gibi tesciline,

Dava konusu Çanakkale İli Ezine İlçesi Taştepe Köyü 38 numaralı parsel (toplulaştırma işlemi sonrası 109 ada 5 parsel) sayılı 11371,00 m² yüzölçümlü taşınmazın 2700/11371 m² lik kısmının tarla vasfı ile kadastro tespitinde olduğu gibi Hamza kızı Münire KUBUR adına tespit gibi tesciline,

Dava konusu Çanakkale İli Ezine İlçesi Taştepe Köyü 39 numaralı parsel (toplulaştırma işlemi sonrası 103 ada 9 parsel) sayılı taşınmazın 4945,00 m² yüzölçümü ile tarla vasfı ile kadastro tespitinde olduğu gibi Mustafa oğlu Hüseyin YAVUZ adına tespit gibi tesciline,

Dava konusu Çanakkale İli Ezine İlçesi Taştepe Köyü 40 numaralı parsel (toplulaştırma işlemi sonrası 103 ada 8 parsel) sayılı taşınmazın 4945,00 m² yüzölçümü ile tarla vasfı ile kadastro tespitinde olduğu gibi Ali oğlu Mustafa YAVUZ adına tespit gibi tesciline,

Dava konusu Çanakkale İli Ezine İlçesi Taştepe Köyü 43 numaralı parsel (toplulaştırma işlemi sonrası 103 ada 11 parsel) sayılı taşınmazın 8395,00 m² yüzölçümü ile tarla vasfı ile kadastro tespitinde olduğu gibi Süleyman oğlu Necati AKDENİZ adına tespit gibi tesciline,

Dava konusu Çanakkale İli Ezine İlçesi Taştepe Köyü 44 numaralı parsel (toplulaştırma işlemi sonrası 103 ada 10 parsel) sayılı taşınmazın 7629,00 m² yüzölçümü ile tarla vasfı ile kadastro tespitinde olduğu gibi Süleyman oğlu Ramazan AKDENİZ adına tespit gibi tesciline,

Dava konusu Çanakkale İli Ezine İlçesi Taştepe Köyü 49 numaralı parsel (toplulaştırma işlemi sonrası 106 ada 10 ve 107 ada 1 parsel) sayılı taşınmazın 106 ada 10 parsel sayılı taşınmaz için 11694,00 m² yüzölçümü, 107 ada 1 parsel sayılı taşınmaz için 12975,00 m² yüzölçümü ile tarla vasfı ile kadastro tespitinde olduğu gibi Ramazan kızı Emine ÇİL adına tespit gibi tesciline,

Dava konusu Çanakkale İli Ezine İlçesi Taştepe Köyü 78 numaralı parsel (toplulaştırma işlemi sonrası 105 ada 7 parsel) sayılı taşınmazın 2565,00 m² yüzölçümü ile tarla vasfı ile kadastro tespitinde olduğu gibi Mehmet oğlu Yusuf ÇİL adına tespit gibi tesciline,

Dava konusu Çanakkale İli Ezine İlçesi Taştepe Köyü 79 numaralı parsel (toplulaştırma işlemi sonrası 105 ada 6 parsel) sayılı taşınmazın 2610,00 m² yüzölçümü ile tarla vasfı ile kadastro tespitinde olduğu gibi 4 pay kabul edilerek;

16.1- 1 payının Mehmet Emin kızı Saniye ÇETİN adına,

16.2- 1 payının Mehmet Emin oğlu İbrahim ÇİL adına,

16.3- 1 payının Mehmet Emin kızı Hacer MANAVOĞLU adına,

16.4- 1 payının Mehmet Emin kızı Hicran ÇİL adına tespit gibi tesciline,

Dava konusu Çanakkale İli Ezine İlçesi Taştepe Köyü 80 numaralı parsel (toplulaştırma işlemi sonrası 106 ada 3 parsel) sayılı taşınmazın 6594,00 m² yüzölçümünün 1979/6594,00 m² lik kısmınıntarla vasfı ile kadastro tespitinde olduğu gibi 16 pay kabul edilerek;

17.1- 4 payının Mehmet kızı Gülizar ÇİL adına,

17.2- 3 payının Mustafa kızı Emine ACAR adına,

17.3- 3 payının Mustafa oğlu Muammer ÇİL adına,

17.4- 3 payının Mustafa oğlu Muhittin ÇİL adına,

17.5- 3 payının Mustafa kızı Münevver ÇİL adına tespit gibi tesciline,

Dava konusu Çanakkale İli Ezine İlçesi Taştepe Köyü 81 numaralı parsel (toplulaştırma işlemi sonrası 102 ada 3 parsel) sayılı taşınmazın 12099,00 m² yüzölçümünün 2265/12099,00 m²lik kısmının tarla vasfı ile kadastro tespitinde olduğu gibi Mehmet kızı Zekiye GÜLER adına tespit gibi tesciline,

Dava konusu Çanakkale İli Ezine İlçesi Taştepe Köyü 82 numaralı parsel (toplulaştırma işlemi sonrası 105 ada 4 parsel) sayılı taşınmazın 4365,00 m² yüzölçümü ile tarla vasfı ile kadastro tespitinde olduğu gibi Mehmet oğlu Abdullah ÇİL adına tespit gibi tesciline,

Dava konusu Çanakkale İli Ezine İlçesi Taştepe Köyü 183parselin orman kadastro çalışmalarında 110 ada 1 parsel sayılı taşınmaz içinde orman olarak tescil gördüğü anlaşılmakla ham toprak vasfı ile köy tüzel kişiliği adına yapılan tespitin iptali ile orman vasfı ile Maliye Hazinesi adına tespit ve tesciline,

Dava konusu Çanakkale İli Ezine İlçesi Taştepe Köyü 120parsel sayılı taşınmazın 11600,00 m² yüzölçümü ile tarla vasfı ile kadastro tespitinde olduğu gibi Musa oğlu Hamza DONAT adına tespit gibi tesciline,

Dava konusu Çanakkale İli Ezine İlçesi Taştepe Köyü 121parsel sayılı taşınmazın 6650,00 m² yüzölçümü ile tarla vasfı ile kadastro tespitinde olduğu gibi Musa oğlu Hamza DONAT adına tespit gibi tesciline,

Dava konusu Çanakkale İli Ezine İlçesi Taştepe Köyü 124parsel sayılı taşınmazın 37200,00 m² yüzölçümü ile tarla vasfı ile kadastro tespitinde olduğu gibi 2 pay kabul edilerek 1 payının Ramazan kızı Müşerref ÜNAL, 1 payının ise Ramazan oğlu İsa ÜNAL adına tespit gibi tesciline,

Dava konusu Çanakkale İli Ezine İlçesi Taştepe Köyü 125parsel sayılı taşınmazın 22550,00 m² yüzölçümü ile tarla vasfı ile kadastro tespitinde olduğu gibi 2 pay kabul edilerek 1 payının Ramazan kızı Müşerref ÜNAL, 1 payının ise Ramazan oğlu İsa ÜNAL adına tespit gibi tesciline,

Dava konusu Çanakkale İli Ezine İlçesi Taştepe Köyü 135parsel sayılı taşınmazın 35300,00 m² yüzölçümü ile tarla vasfı ile kadastro tespitinde olduğu gibi Ramazan oğlu Ramazan ÜNAL adına tespit gibi tesciline,

Dava konusu Çanakkale İli Ezine İlçesi Taştepe Köyü 146parsel sayılı taşınmazın 4450,00 m² yüzölçümü ile zeytinlik vasfı ile kadastro tespitinde olduğu gibi Ali oğlu Bayram Ali CURA adına tespit gibi tesciline,

Dava konusu Çanakkale İli Ezine İlçesi Taştepe Köyü 147parsel sayılı taşınmazın 61650,00 m² yüzölçümü ile zeytinlik vasfı ile kadastro tespitinde olduğu gibi Ali oğlu Hüseyin CURA adına tespit gibi tesciline,

Dava konusu Çanakkale İli Ezine İlçesi Taştepe Köyü 148parsel sayılı taşınmazın 25850,00 m² yüzölçümü ile zeytinlik vasfı ile kadastro tespitinde olduğu gibi Ali oğlu Mustafa CURAadına tespit gibi tesciline,

Dava konusu Çanakkale İli Ezine İlçesi Taştepe Köyü 315parsel sayılı taşınmazın 2340,00 m² yüzölçümü ile arsa vasfı ile kadastro tespitinde olduğu gibi Musa oğlu Hamza DONAT adına tespit gibi tesciline,

Dava konusu Çanakkale İli Ezine İlçesi Taştepe Köyü 316parsel sayılı taşınmazın 9756,00 m² yüzölçümü ile hamtoprak vasfı ile kadastro tespitinde olduğu gibi Musa oğlu Hamza DONAT adına tespit gibi tesciline,

Dava konusu Çanakkale İli Ezine İlçesi Taştepe Köyü 317parsel sayılı taşınmazın 3500,00 m² yüzölçümü ile hamtoprak vasfı ile kadastro tespitinde olduğu gibi Musa oğlu Hamza DONAT adına tespit gibi tesciline,

Dava konusu Çanakkale İli Ezine İlçesi Taştepe Köyü 318parsel sayılı taşınmazın 28484,00 m² yüzölçümü ile hamtoprak vasfı ile kadastro tespitinde olduğu gibi Musa oğlu Hamza DONAT adına tespit gibi tesciline,

Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi Alper YAHŞİ'tarafından tanzim edilen 24/04/2024 tarihli bilirkişi raporunun kararın eki sayılmasına,

Davacıların dava açılış tarihi itibariyle hak talebinde bulunduğu Çanakkale İli Ezine İlçesi Taştepe Köyü 100 numaralı parselden 19/02/1988 tarihinde feragat etmesi ve bu parselin kesinleştirme işlemi için Tapu Sicil Müdürlüğüne gönderilmesi nedeniyle bu parsel hakkında karar verilmesine yer olmadığına,

Karar kesinleştiğinde dosyanın Ezine Tapu Müdürlüğüne gönderilmesine, kesinleşmiş kararın bir örneğinin Çanakkale Kadastro Müdürlüğüne GÖNDERİLMESİNE,

35-Yargılama giderlerinin kararın niteliği gereği davacılar üzerinde bırakılmasına, Davacıların davayı takip etmemesi nedeniyle keşfin yapılması amacıyla davalı Behçet DONAT tarafından yapılan 383,85 TL posta gideri, 2.500,00 TL keşif araç gideri, 3.000,00 TL bilirkişi ödemesi ve 3.030,30 TL keşif harcı olmak üzere toplamda 8.884,15 TL yargılama giderinin kararın niteliği gereği davacılardan müştereken ve müteselsilen alınarak Davalı Behçet DONAT'a VERİLMESİNE,

36-Harçlar yasası gereğince alınması gereken 427,60 TL harcın davacılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile HAZİNEYE İRAT KAYDINA,

37-Davalı Behçet DONAT tarafından yatırılan ve bugüne kadar kullanılmış olup kesinleşme aşamasına kadar kullanılacak gider avansı da mahsup edildikten sonra kullanılmayan gider avansının 6100 Sayılı HMK'nun 333. maddesi ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliği'nin 59. maddesi uyarınca karar kesinleştiğinde talep halinde mahkeme yazı işleri müdürünce başvuran Davalı Behçet DONAT'a İADESİNE,

38-Mahkememizce suçüstü ödeneğinden karşılanan 2017 yılından 2 adet yurtdışı tebligat olmak üzere 104,00 TL, 2016 yılından 1 adet yurtdışı tebligat 48,00 TL,2015 yılından 4 adet yurtdışı tebligat olmak üzere 176,00 TL, 2014 yılından 7 adet yurtiçi tebligat olmak üzere 63,00 TL,2015 yılından 49 adet yurtiçi tebligat olmak üzere 441,00 TL,2016 yılından 2 adet yurtiçi tebligat olmak üzere 20,00 TL, 2017 yılından 2 adet yurtiçi tebligat olmak üzere 25,00 TL, 2019 yılından 8 adet yurtiçi tebligat olmak üzere 129,60 TL olmak üzere toplamda 1.006,60 TL tebligat için yapılan yargılama giderlerinin davacı mirasçılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile HAZİNEYE İRAT KAYDINA,

39-Dahili Davalı Ünal ŞENOL kendisini vekille temsil ettirmekle, Kadastro Kanunu'nun 31. maddesinin son fıkrası gereğince; davanın önemi, vekillerin sarf ettiği emek, tarafların davada iyi niyetle hareket edip etmediği, hak ve eşitlik kuralları, usulden reddine karar verilmesi hususları dikkate alınarak takdiren ve maktuan5.000,00 TL vekalet ücretinin davacılardan müştereken ve müteselsilen alınarak Dahili Davalı Ünal ŞENOL'a VERİLMESİNE,

40-Davalı Tarım ve Orman Bakanlığı her ne kadar kendisini vekille temsil ettirmiş ise de dava konusu taşınmazlardan 100 numaralı parsel nedeniyle davada 03/02/2016 tarihli duruşmada verilen 2 nolu ara karar gereği taraf olduğu, bu parselden 19/02/1988 tarihli celsede feragat edilidiği ve Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü temsilcisinin de duruşmada yer aldığı, bu parselin tefrik edildiği, bu nedenle dosyada taraf sıfatlarının bulunmadığı anlaşıldığından lehine vekalet ücreti taktirine yer olmadığına,

Dair; Davalı Behçet DONAT'ın yüzüne karşı diğer tarafların yokluğunda gerekçeli kararın tebliğinden itibaren mahkememize (2) hafta içerisinde başvurmak suretiyle Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yolu açık olmak üzere "karar 09/10/2024 tarihinde tefhim edilmiştir.

Adresi tespit edilemeyen mirasçı Birigitte GÜLER'e tebligatın ilanen yapılmasına karar verilmiş olup mahkememizin 09/10/2024 tarih 2015/5 Esas 2024/56 Karar sayılı hükmünün mirasçı Birigitte GÜLER'e tebliğ yerine geçerli olmak üzere Türkiye genelinde ilgiliye ilanen tebliğolunur.10/04/2026

