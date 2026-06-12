Çanakkale Otoyol ve Köprüsü İnşaat Yatırım ve İşletme A.Ş.'nin (ÇOK A.Ş) ortaklık yapısında değişiklik meydana geldi. Ticaret Sicil Gazetesi'nin 3 Haziran tarihli nüshasında yayımlanan karara göre, şirketin gerçekleştirdiği son sermaye artırımı neticesinde, dört kurucu ortağın pay oranları farklılaştı. Yapılan artırımla birlikte şirket sermayesi 11 milyar 750 milyon TL'ye ulaşırken, en büyük pay da Limak'ın oldu.

LİMAK SERMAYE ARTIRIMINDA ÖNE ÇIKTI

T24 yazarı Çiğdem Toker'in aktardığına göre ikisi Güney Koreli şirket, biri ise Yapı Merkezi olmak üzere üç ortağın hisseleri 5 puanın üzerinde düşüş gösterirken, Limak İnşaat'ın şirketteki payı yüzde 38,40 seviyesine ulaştı. Sermaye artırımında belirlenen 2,1 milyar TL'lik tutarın 777,5 milyon TL'sini Limak nakden karşıladı. Şirketteki payı yüzde 38'i geçen Limak'ın bu artışla birlikte, başta blokaj hakları olmak üzere yasal haklar açısından konumunu güçlendirdiği belirtiliyor. Ortaklık payındaki bu değişim; Uygulama Sözleşmesi'nin yeniden müzakere edilmesi, ek maddelerin konulması, uyuşmazlık çözümleri ve devir gibi projenin geleceğini ilgilendiren kritik süreçlerde önem taşıyor.

Sermaye artırımından sonra ise hisse dağılımı şöyle oldu:

- DL İnşaat ve Geliştirme A.Ş’nin yüzde 25 olan payı yüzde 20,53’e,

- SK Ecoplant Co Ltd.’nin yüzde 25 olan payı yüzde 20,53’e,

- Yapı Merkezi İnşaat’ın yüzde 25 olan payı yüzde 20,53’e düştü.

- Limak İnşaat’ın yüzde 25 olan payı yüzde 38,40’a çıktı.

GARANTİ SAYISI İLE GEÇEN ARAÇ SAYISI ARASINDAKİ FARK

Dört ortaklı şirket tarafından işletilen ve kamuya faturası yüksek ulaştırma projeleri arasında yer alan Çanakkale Köprüsü, Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle hayata geçirilmiş ve köprü için günlük 45 bin araç, yıllık ise 16 milyon 425 bin araç geçiş garantisi verilmişti. Açıklanan resmi verilere göre 2024 yılında köprüden 2 milyon 684 bin 738 araç geçiş yaptı. Devletin şirkete verdiği garanti sayısı ile gerçekleşen geçişler arasında yüzde 80'in üzerinde bir sapma olduğu ifade edilirken, aradaki fark için şirkete 2024 yılında 281 milyon Euro ödeme yapılmıştı.