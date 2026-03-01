ÇANAKKALE SULH HUKUK MAHKEMESİ 2. SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.

ÇANAKKALE

2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/5 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/5 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Çanakkale İl, Merkez İlçe, IŞIKLAR Köy, Ağılalanı Mevkii, 115 Ada, 18 Parsel, Dava konusu Çanakkale İli Merkez İlçesi Işıklar Köyü 115 Ada 18 Parsel nolu taşınmaz tapu sicilinde "Tarla" vasfı ile kayıtlı olup 21.301,39 m2 yüzölçümüne sahiptir. Parsel, geometrik olarak yamuğa benzer şekilde olup, topografyası hafif eğimli yapıdadır. Keşif esnasında taşınmaz içerisinde hububat ekili olduğu görülmüştür. Taşınmazın kadastral yola cephesi bulunmaktadır. Parselin güney-batı cephesi yol, diğer cephelerden tarlalar ile çevrili olduğu görülmüştür. Taşınmazın sulama imkanı yoktur, kuru tarım arazisidir. Konu taşınmaz; Işılklar Köyü hudutlarında yer almaktadır. İl merkezine kuş uçuşu yaklaşık 5 km., Işıklar Köyü Merkezine kuş uçuşu yaklaşık 0,3 km. mesafede kalmaktadır.

Adresi : Işıklar Köyü 115 Ada18 Parsel Çanakkale Merkez / ÇANAKKALE

Yüzölçümü : 21.301,39 m2

İmar Durumu: Işıklar köyü köy yerleşik alan ve civarı sınırları dışında, 1/100.000 ölçekli Balıkesir Çanakkale Çevre Düzeni Planında Tarım Alanı

Kıymeti : 21.301.390,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Yabancı gerçek kişilere ve tüzel kişilere satılamaz, sınırlı ve aynı hak tesis edilemez.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/04/2026 - 10:46

Bitiş Tarih ve Saati : 06/05/2026 - 10:46 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/05/2026 - 10:46

Bitiş Tarih ve Saati : 05/06/2026 - 10:46

24/03/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

