ÇANAKKALE SULH HUKUK MAHKEMESİ 2. SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.

ÇANAKKALE

2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/7 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/7 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Çanakkale İl, Merkez İlçe, MUSAKÖY Köy, 132 Ada, 159 Parsel, Taşınmaz tapu sicilinde "Tarla" vasfı ile kayıtlı olup 56.654,41 m2 yüzölçümüne sahiptir. Parsel, geometrik olarak belirgin bir şekle sahip olmayıp topografyası hafif eğimli yapıdadır. Keşif esnasında taşınmaz içerisinde hububat ekili olduğu görülmüştür ve taşınmazın bir kısmı orman emvali çalılar ile kaplıdır. Taşınmazın kadastral yola cephesi yoktur. Parsel tüm yönlerden benzer tarım arazileri ile çevrilidir. Taşınmazın sulama imkanı bulunmamaktadır, kuru tarım arazisidir. Konu taşınmaz; Musaköy Köyü hudutlarında yer almaktadır. İl merkezine kuş uçuşu yaklaşık 8 km, Musaköy Köyü Merkezinekuş uçuşu yaklaşık 2 km. mesafede kalmaktadır.

Adresi : Musaköy Köyü 132 Ada 159 Parsel Merkez / ÇANAKKALE

Yüzölçümü : 56.654,41 m2

İmar Durumu: Köy yerleşik alan ve civarı sınırları dışında, 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planında tarım alanı gösteriminde.

Kıymeti : 22.661.764,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Yabancı gerçek kişilere ve tüzel kişilere satılamaz, sınırlı ve aynı hak tesis edilemez. 2565 Sayılı Kanunun 28. Maddesi gereği belirtilen alan içerisinde kalmaktadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 14:18

Bitiş Tarih ve Saati : 04/05/2026 - 14:18 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2026 - 14:18

Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 14:18

24/03/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

