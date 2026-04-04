ÇANAKKALE SULH HUKUK MAHKEMESİ 2. SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.

ÇANAKKALE

2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/70 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/70 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Çanakkale İli Merkez İlçesi İntepe Köyü 165 Ada 12 Parsel nolu taşınmaz tapu sicilinde "Tarla" vasfı ile kayıtlı olup 3.771,89 m2 yüzölçümüne sahiptir. Taşınmazın kadastral yolu bulunmaktadır. Çanakkale İl Merkezine 18 km, Çanakkale Boğazına 2,8 km, Çanakkale - İzmir Devlet Yoluna 1,80 km, ve Ege Denizine ise 13,8 km kuşuçuşu mesafelerdedir. Taşınmazın yakın çevresinde yapılaşma bulunmayıp, tarımsal üretim yapılan parsellerin bulunduğu alan içerisinde yer almakta olup, köy yerleşik alanı dışında konumludur.

Adresi : İntepe Köyü 165 Ada 12 Parsel Merkez / ÇANAKKALE

Yüzölçümü : 3.771,89 m2

İmar Durumu: Tarım Alanı lejantında kaldığı belirlenmiştir. Çevre Düzeni Plan notları geçerlidir

Kıymeti : 2.640.323,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Yabancı gerçek kişilere ve tüzel kişilere satılamaz, sınırlı ve aynı hak tesis edilemez. 2565 Sayılı Kanunun 28. Maddesi gereği belirtilen alan içerisinde kalmaktadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/05/2026 - 13:52

Bitiş Tarih ve Saati : 11/05/2026 - 13:52 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 13:52

Bitiş Tarih ve Saati : 11/06/2026 - 13:52

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Çanakkale İli Merkez İlçesi İntepe Köyü 238 Ada 6 Parsel nolu taşınmaz tapu sicilinde "Tarla" vasfı ile kayıtlı olup 4.815,84 m2 yüzölçümüne sahiptir. Taşınmazın kadastral yolu bulunmaktadır. Çanakkale İl Merkezine 16,2 km, Çanakkale - İzmir Devlet Yoluna 220 metre, Çanakkale Boğazına 340 metre ve Ege Denizine ise 13 km yaklaşık kuşuçuşu mesafelerdedir. Taşınmazın yakın çevresinde yapılaşma bulunmayıp, tarımsal üretim yapılan parsellerin bulunduğu alan içerisinde yer almakta olup, köy yerleşik alanı dışında konumludur.

Adresi : İntepe Köyü 238 Ada 6 Parsel Merkez / ÇANAKKALE

Yüzölçümü : 4.815,84 m2

İmar Durumu: Tarım Alanı lejantında kaldığı belirlenmiştir. Çevre Düzeni Plan notları geçerlidir

Kıymeti : 4.815.840,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Yabancı gerçek kişilere ve tüzel kişilere satılamaz, sınırlı ve aynı hak tesis edilemez. 2565 Sayılı Kanunun 28. Maddesi gereği belirtilen alan içerisinde kalmaktadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/05/2026 - 14:54

Bitiş Tarih ve Saati : 11/05/2026 - 14:54 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 14:54

Bitiş Tarih ve Saati : 11/06/2026 - 14:54

26/03/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

