ÇANAKKALE SULH HUKUK MAHKEMESİ 2. SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.

ÇANAKKALE

2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/29 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/29 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Çanakkale İli Merkez ilçesi Güzelyalı köyü 136 ada 9 parsel taşınmaz tapu sicilinde Arsa vasfı ile kayıtlı olup 503,10 m2 yüzölçümüne sahiptir. Parsel, geometrik olarak belirgin yapıda olmayıp, dikdörtgene benzer yamuk formda, topografyası düze yakındır. Taşınmazın kadastral yola cephesi bulunmaktadır. Taşınmaz, keşif tarihi itibariyle boş vaziyettedir. Üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır.

Adresi : Güzelyalı 136 Ada 9 Parsel Merkez / ÇANAKKALE

İmar Durumu: Taks:0,30, Kaks:0,60 yapılanma koşulunda ayrık ikiz nizam 2 kat konut alanı

Kıymeti : 24.651.900,00 TL KDV Oranı: %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/09/2026 - 10:37

Bitiş Tarih ve Saati : 24/09/2026 - 10:37 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/10/2026 - 10:37

Bitiş Tarih ve Saati : 22/10/2026 - 10:37

26/08/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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