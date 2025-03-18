Ulu Önder Atatürk’ün kurucusu olduğu Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Atatürk’e olan alerjisi devam ediyor. Diyanet, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü öncesindeki hutbesinde, yine Çanakkale Zaferi’nin mimarı ulu önder Atatürk’e yer vermedi.

YAHYA ÇAVUŞ ANLATILDI

Hutbede “Çanakkale; din, devlet, vatan ve millet aşkıyla yanıp tutuşan kahraman ecdadımızın istiklal ve istikbal mücadelesinden asla vazgeçmeyeceğinin en büyük nişanelerinden biridir” denildi.

Diyanet takviminde de ‘Şanlı Direniş Çanakkale’ yazısı yer aldı ancak Atatürk’ün ismi yine anılmadı. Yazıda Yahya Çavuş anıldı, ‘Yahya Çavuş gibi niceleri düşman karşısına dikilip cenk etti, ceht etti Çanakkale’de. Allah Mehmetçiğimizin her birinin şehadetini makbul etsin” denildi. Yazıda Atatürk’ten tek satır bahsedilmedi.

Diyanet Takvimi’nin 18 Mart tarihli yaprağında Atatürk’ten bahsedilmedi ve şöyle denildi: 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın görev süresi boyunca hiçbir hutbede Atatürk ismine yer verilmedi. Erbaş başkanlığı döneminde yüze yakın yurt dışı gezisine çıktı, 600 bin kilometre yol yaptı, dünya etrafında 13 tur attı, Başkanlığa 11 km ötedeki Anıtkabir’e bir kez bile gitmedi. Bu sırada defalarca Bosna Hersek lideri Aliya İzzetbegoviç’in kabrini ziyaret etti. Son olarak Atatürk ismine 2010 yılında eski başkanlardan Ali Bardakoğlu döneminde yer verilmişti.