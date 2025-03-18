1. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında yaşanan Çanakkale Savaşı, 18 Mart 1915’te başlayıp 9 Ocak 1916’da büyük bir zaferle sonuçlanarak tarihe geçti.

Nedenleri ve sonuçlarıyla dünya tarihine altın harflerle kazınan bu mücadele, Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri oldu. Ayrıca, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hem yurtiçinde hem de uluslararası alanda adını duyurarak liderliğini pekiştirdiği bu savaş, bağımsızlık ruhunun da simgesi haline geldi.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nde, bu destansı mücadeleyi en iyi ifade eden mesajlar ve Atatürk’ün anlamlı sözleri vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor.

Çanakkale Zaferi 110. yıl dönümü mesajları

Ecdadımızın kanıyla suladığı bu topraklarda, özgür ve onurlu bir şekilde yaşamaya devam ediyoruz. Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümünde kahramanlarımızı minnetle anıyoruz.

Tarihin akışını değiştiren bir milletin evlatlarıyız. Çanakkale’nin 110. yıl dönümünde, aziz şehitlerimize sonsuz saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz.

Çanakkale, milletin inancıyla yazılmış bir kahramanlık destanıdır. Bu gurur dolu zaferin 110. yıl dönümünde kahramanlarımızı unutmadık, unutturmayacağız.

Bir milletin bağımsızlık ruhunun ateşlendiği yer: Çanakkale. Zaferin 110. yılında, tüm şehitlerimize minnettarız.

110 yıl önce Çanakkale’de tarihe ‘Geçilmez’ yazdıran ecdadımızın mirasına sahip çıkıyoruz. Tüm kahramanlarımızı rahmet ve şükranla anıyoruz.

Çanakkale Zaferi’nin 110. yılında, bu toprakların bağımsızlığı için canlarını feda eden şehitlerimize minnettarız. Onların fedakârlıkları, bizlere özgürlüğün ne kadar değerli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor.

110 yıl önce Çanakkale’de destan yazan kahraman ecdadımıza selam olsun! Onların azmi ve cesareti, bugün hâlâ ilham kaynağımız olmaya devam ediyor.

Kısa 18 Mart sözleri

Kahramanlar ölmez, destanlar unutulmaz.

18 Mart, bir milletin bağımsızlık zaferidir.

Şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz.

110 yıllık destan, gururla hatırlıyoruz.

Çanakkale, cesaretin ve fedakârlığın adıdır.

Bu topraklar, kahramanların mirasıdır.