Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13-20 Eylül tarihleri arasında il genelinde göçmen kaçakçılığını önlemeye yönelik operasyonlar düzenledi.
Operasyonlarda, çeşitli ülkelerden 81 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri de 18 Eylül'de Küçükkuyu beldesinde düzenlediği operasyonda 28 düzensiz göçmeni yakaladı.
Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 10 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan 8'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Operasyonlarda 5 araç, 25 can yeleği, 22 can simidi, 5 hava pompası, 61 bin 850 lira ve 400 dolar ele geçirildi.
Yakalanan düzensiz göçmenler, idari işlemlerinin ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) gönderildi.