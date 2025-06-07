Yunanistan'da 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün deniz açıklarında olduğu ve yerin yaklaşık 7 km derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

Sarsıntı, başta İzmir, Aydın, Çanakkale ve çevre iller olmak üzere Ege ve Marmara bölgelerinde hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremle ilgili şu ana kadar olumsuz bir ihbar yapılmadığı bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile ilgili yerel yetkililer bölgede inceleme başlattı. Uzmanlar, artçı sarsıntılara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.