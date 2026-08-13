Çanakkale Valiliği, güncel meteorolojik veriler ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin detaylı analizleri sonucunda tehlikenin boyutunu değerlendirdi. İl genelinde 13 Ağustos itibarıyla etkili olması beklenen şiddetli rüzgarın, önümüzdeki üç gün boyunca orman yangını ihtimalini en üst seviyeye çıkaracağı değerlendirildi.

Can ve mal güvenliğini sağlamak, olası doğa felaketlerini engellemek amacıyla acil tedbirler devreye sokuldu. Valiliğin resmi duyurusuna göre, 13 Ağustos 2026 Perşembe gününden itibaren 3 gün süreyle, günün en riskli dilimi olan 12.00 ile 19.00 saatleri arasında açık alanlarda hiçbir şekilde ateş yakılmasına izin verilmeyecek.

Tarımsal faaliyetler de risk tablosu göz önünde bulundurularak kısıtlandı. Çiftçilerin biçerdöver ve balya makineleri kullanarak gerçekleştirdiği hasat ve balyalama işlemlerinin de bahsi geçen saat aralığında yapılması kesin bir dille yasaklandı.