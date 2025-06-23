Massachusetts Institute of Technology'de (MIT) Medya Sanatları ve Bilimleri alanında LG Kariyer Geliştirme Profesörlüğü yapan Türk fizik mühendisi Canan Dağdeviren beyin kanaması geçirdiğini açıkladı.

40 yaşındaki Dağdeviren, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, 9 Haziran’da çok tehlikeli beyin kanaması geçirdiğini duyurdu.

12 gün yoğun bakım ünitesinde kaldığını anlatan Dağdeviren, “964 adet ilaç kullandım. Damar yoluyla aldığım ilaçları saymıyorum bile.. Hâlâ hastanedeyim, daha iyiyim. Yaşadığım ağrılardan dolayı boyut değiştiriyorum ara ara” ifadelerini kullandı.

"Bir mucize yaşadığını ve ayrıntıları belki daha sonra kitaplaştırabileceğini ifade eden Canan Dağdeviren, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Bu güzel fotoğrafı 8 Haziran’da Türkan Ablam çekti. Ve ben tam 1 gün sonra, 9 Haziran 14:05’te yeniden doğdum. Çok tehlikeli bir beyin kanaması geçirdim. 12 gün yoğun bakım ünitesinde yaşadım, 964 adet ilaç kullandım.

Damar yoluyla aldığım ilaçları saymıyorum bile.. Hala hastanedeyim, daha iyiyim. Yaşadığım ağrılardan dolayı boyut değiştiriyorum ara ara. Ayrıntıları belki sonra kitaplaştırırım; çünkü bir mucize yaşadım. Doktorlarım kanama sonrası durumuma inanamadılar, makale yazıp bu görülmemiş olayı literatüre kazandıracağız dediler.

Lab müdürüm David, beyin cerrahı kardeşim Emre ve tanımadığım Asyalı yaşlı amca beni hayata bağladı. Hastaneye yetişebilecek en doğru yerdeydim, çok şanslıyım. Yüce Tanrı ve hayatına dokunduğum insanlar beni korudu; buna kalpten inanıyorum. Annem, babam, eşim, kardeşlerim Servet Caner, Hüseyin Emre, gelinimiz Işınsu, canlarım yeğenlerim Şah Mirza, Can Aslan, dostlarım (Yalçın, Belge, Özargun, Bahçeci Aileleri) Hızır gibi yetişti.

Ölümü teğet geçtim, çok şükür diyorum. Can oğlum, değerli eşim Murat, Dağdeviren ve Mercan (Hüseyin babam, Seher annem, İnci ablam) ailelerim, candan sevdiklerim, arayıp merak edenler, sesini duyuranlar, mesajlar atanlar ve yarım kalan projelerim için yeniden hayata merhaba dedim; 1. yaş günüm kutlu olsun.

Yolum uzun, heyecanım yüksek, gençliğim var! Seni ve azmini seviyorum, Canan; bunu hiç unutma."