Eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Gürsel Tekin'in kayyum olarak atanmasının ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulunmuştu. Kaftancıoğl, paylaşımında "Şu dönemde söyleyeceğim herhangi bir sözün hepimizin içini yakan durumlara olumlu bir etkisi/katkısı olmayacağını, parti içi kutuplaşmayı artırmak ve trollerin eline malzeme vermekten başka bir işe yaramayacağını görüyorum" dedi.

Kaftancıoğlu, paylaşımını Gürsel Tekin'e karşı pozisyon almadığı gerekçesiyle eleştiren firari FETÖ'cü Tarık Toros hakkında sert ifadeler kullandı.

FETÖ'cü Toros'un videosunu alıntılayan Kaftancıoğlu şu ifadeleri kullandı:

- Ağzımı bozacağım için şimdiden özür dilerim… Ulan Fetöcü yavşak! Dün akşamdan bu yana içeriden ve dışarıdan hep bir ağızdan koro halinde başladınız. Yazdığımı tekrar okudum, eleştiriyi anlarım da ‘size ne oluyor?’ onu hala anlamadım.

- Sizlere benzemem. Ne iş birlikçi olurum ne de tehditlerden korkar susarım. Bugünün faşist AKP iktidarını sizlerin, sizleri de oralara kimlerin getirdiğini ve elbirliğiyle halka neler ettiğinizi unutmadım hala… Şimdi yürü git, varsa ağababanı yolla!