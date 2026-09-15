İstanbul 53'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında Canan Kaftancıoğlu, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla hakim karşısına çıktı.

Savunmasına, paylaşımının nasıl hakaret suçunu oluşturduğunu anlayamadığını belirterek başlayan Kaftancıoğlu, "O nedenle nasıl savunma yapacağımı da bilmiyorum" dedi.

Kaftancıoğlu, dava konusu paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya paylaşımında kullandığı ifadeleri alıntıladığını belirterek, "Siyasi olarak belki de ilk kez kendisine katılmışım ve alıntılayıp tweet atmışım. O zaman hakkımda suç duyurusunda bulunan kişiye de 'hakaret' davası açılması lazım" ifadelerini kullandı.

Paylaşımındaki ifadelerin Erdoğan'ın sözleriyle aynı olduğunu vurgulayan Kaftancıoğlu, "Birebir aynısını alıntılayıp yazdım. Hakaret olmadığını biliyorum, söylediğim şey hakikat, tıpkı şimdi söylediğim gibi" diye konuştu.

Kaftancıoğlu, "Bu ifadeler 'hakaret' sayılacaksa, o zaman Cumhurbaşkanı'nın da aynı kastı olduğunu belirtmek isterim" dedi.

Kaftancıoğlu'nun avukatları da savunmalarında, "Cumhurbaşkanı'na hakaret hangi cümleyle, hangi kelimeyle edilmiş?" diye sordu. Avukatlar, dava konusu paylaşımda yer alan "beytülmal" kelimesine de dikkat çekerek, savcılığın kelimenin anlamını dikkate almadığını savundu.

SAVCILIKTAN HAPİS İSTEMİ

Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında Kaftancıoğlu'nun paylaşımını sosyal medya hesabından herkesin erişimine açık şekilde yaptığını belirtti.

Savcı, Kaftancıoğlu'nun "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Kaftancıoğlu'nun avukatları, mütalaaya karşı ayrıntılı yazılı savunma hazırlamak için süre istedi.

Mahkeme, talebi kabul ederek duruşmayı 10 Aralık tarihine erteledi.