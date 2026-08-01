Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ün AK Parti'ye katılmasının ardından siyasi tartışmalar sürerken, CHP'nin eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Kaftancıoğlu, paylaşımında CHP örgütlerinde liyakat sahibi çok sayıda isim bulunduğunu belirterek, parti içinde bu tür isimlerin görev alabilmiş olmasını eleştirdi.

Paylaşımında, "CHP örgütlerinde sayısız liyakatli insan varken; ideolojisi, fikri, zikri geçtim tamamını ahlâkı olmayan bu kişilerin sosyal demokrat bir partide yer bulabilmeleriydi asıl sorun." ifadelerini kullandı.

"KENDİ PAYIMA DÜŞTÜĞÜ KADARIYLA AFFOLA"

Eren Ali Bingöl'ün, 2019 yılında Kaftancıoğlu'nun CHP İstanbul İl Başkanlığı döneminde Tuzla İlçe Başkanı olarak görev yaptığını hatırlatan Kaftancıoğlu, açıklamasında şu değerlendirmeye yer verdi:

"Adaylaşması sürecinde bir dahlim olmasa da bu karede benim dönemimde ilçe başkanlığı yapmış bir karaktersiz de var ne yazık ki! Çok üzgünüm ve kendi payıma düştüğü kadarıyla affola."