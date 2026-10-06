Sağlık konusunda ezber bozan çıkışlarıyla sık sık adından söz ettiren Prof. Dr. Canan Karatay, katıldığı bir televizyon programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hamilelikte yapılan şeker yüklemesinden kolesterole kadar beslenme alışkanlıklarına ilişkin çok konuşulacak açıklamalarda bulundun Karatay, "altının suyu" diyerek bu zeytinyağının daha önce bilinmeyen faydalarını saydı.

"ZEYTİNYAĞI ALTININ SUYUDUR"

Karatay, zeytini ‘altın’, zeytinyağını ise ‘altının suyu’ diyerek zeytinyağının sadece yemeklerde kullanılmaması gerektiğinin altını çizdi. Zeytinyağını sağlıklı bir meyve suyu olarak tanımlayan ünlü profesör, sabah ve akşam aç karna bir fincan doğrudan içilebileceğini belirtti.

BEYİN SAĞLIĞINA SAYISIZ FAYDASI VAR

İsteyenlerin zeytinyağına limon da ekleyebileceğini söyleyen Karatay, bu alışkanlığın kilo vermeye yardımcı olduğunu, karaciğer yağlanmasını azalttığını ve doğal bir pıhtı önleyici işlev gördüğünü iddia etti. Beyin sağlığına sayısız faydası olduğunu hatırlatan Karatay, zeytinyağının beyin fonksiyonlarını desteklediğini ve Alzheimer hastalığının önlenmesine katkı sağladığını söyledi.

TÜRK KAHVESİ VE HAMİLELİKTE ŞEKER YÜKLEMESİNE DİKKAT

Türk kahvesi ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Karatay, “Türk kahvesi şekeri sevmez” diyerek kahvenin şekersiz içilmesi gerektiğinin altını çizdi. Öte yandan Karatay, hamilelikte yapılan şeker yükleme testleriyle ilgili tartışma yaratacak açıklamalarda bulundu. Şeker yüklemesinin anne ve bebeğe zarar verdiğini iddia eden Karatay, işlem sırasında alınan şekerin aynı miktarda bebeğe geçtiğini öne sürdü. Bu durumun bebeğin gelişimini olumsuz etkileyebileceğini savunan Karatay, şeker yüklemesinin ardından bebeklerin bağırsak ve akciğer gelişimleri tamamlanmadan doğabildiğini, bazı bebeklerin kalbinde delik bulunabildiğini iddia etti.

KOLESTEROLÜN DAMARLARI TIKADIĞI KANITLANMADI

Kolesterol konusuna da değinen Karatay, “Kolesterol, eğer vücudunuzda bir kronik inflamasyon varsa, kolesterol yükselir onu düzeltmek için” ifadelerini kullandı. Kolesterolün damarları tıkadığı söylentilerine karşı çıkan Karatay, kolesterolün damarları tıkadığının hiçbir çalışmada gösterilmediğinin altını çizdi.