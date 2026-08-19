Güne halsiz başlamak ve gün ortasında tükenmiş hissetmek birçok kişinin ortak sorunu haline geldi. Sağlık konusundaki ezber bozan açıklamalarıyla tanınan Prof. Dr. Canan Karatay, bu kez günlük enerjiyi ikiye katlayacak ve vücut direncini zirveye çıkaracak özel formülünü paylaştı. Karatay'ın "dünyanın en sağlıklı yiyeceklerinden biri" olarak tanımladığı bu besin, doğru şekilde tüketildiğinde adeta bir şifa deposuna dönüşüyor.

YORGUNLUK HİSSİNDEN ESER KALMIYOR

Karatay, özellikle kış aylarında sofralardan eksik edilmemesi gereken bu besinin bağışıklık sistemini baştan aşağı yenilediğini belirtiyor. Şaşırtıcı açıklamalarıyla dikkat çeken ünlü tabip, doğal yollarla fermentasyon sürecinden geçen bu gıdanın vücuttaki toksinleri temizleyerek hücrelere anında canlılık kazandırdığını vurguluyor. Güne çok daha dinç ve zinde başlamak isteyenler için bu doğal yöntem pratik bir çözüm sunuyor.

HASTALIKLARA KARŞI ZIRH GİBİ KORUYOR

Önerdiği şifalı tarifler arasında ilk sıraya lahana turşusunu koyan Karatay, bu lezzetin sadece bir yiyecek değil, aynı zamanda tıbbi bir malzeme niteliği taşıdığını ifade ediyor. Lahana turşusunun düzenli tüketildiğinde kanserden kalp hastalıklarına, alzheimer riskinden karaciğer yağlanmasına kadar pek çok olumsuzluğa karşı koruyucu bir kalkan oluşturduğunu belirten Karatay, aynı zamanda kan şekerini dengelemedeki gücüne dikkat çekiyor.

LAHANA TURŞUSUNUN FAYDALARI NELER?

Doğal bir probiyotik deposu olan lahana turşusu, bağırsak florasını baştan aşağı yenileyerek sindirim sistemini mükemmel bir düzene sokar. İçerdiği yoğun C vitamini ve güçlü antioksidanlar sayesinde vücut direncini zirveye çıkarır, mevsimsel hastalıklara karşı adeta çelikten bir kalkan oluşturur. Karaciğer yağlanmasını engellemeye yardımcı olan bu geleneksel lezzet, kan şekerini dengeleyerek gün boyu daha dinç hissetmenizi sağlar ve hücresel düzeyde koruma sunar.