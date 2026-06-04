Prof. Dr. Canan Karatay, geçtiğimiz günlerde Kanal D'de yayınlanan programa konuk oldu.

Program sırasında Karatay, "Gıda mühendisliği diye bir şey olmaz çocuklar, en iyi gıda mühendisi doğadır" ifadelerini kullandı.

Karatay'ın gıda mühendisliği mesleğine yönelik bu ifadeleri tartışmalara neden oldu.

Söz konusu açıklamaların ardından Türkiye'deki gıda mühendisliği bölümleri ve meslek kuruluşları, Karatay'a tepki gösterdi.

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Uğur Toprak, Canan Karatay'ın gıda mühendisliğine yönelik açıklamalarına tepki göstererek, hukuki yollara başvuracaklarını belirtti. Toprak, Karatay'ı sözlerini geri almaya çağırdı.

Prof. Dr. Canan Karatay, daha önce de gıda mühendisliği alanına ilişkin benzer açıklamalarda bulunmuştu.