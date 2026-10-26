Hakan Ural ve Ferda Yıldırım’ın sunumuyla Kanal D’de ekrana gelen “Neler Oluyor Hayatta” programının konuğu Prof. Dr. Canan Karatay oldu. Sağlıkla ilgili farklı konuların ele alındığı yayında Karatay; kolesterol ilaçları, ağrı kesiciler, antidepresanlar ve beslenme alışkanlıklarına ilişkin görüşlerini paylaştı.

'KOLESTEROL İLAÇLARI ZEHİR'

Kolesterol ilaçlarının kullanımını gündeme getiren Karatay, bu ilaçların karaciğer sağlığı üzerindeki olası etkilerine değindi. Ağrı kesicilerle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Karatay, söz konusu ilaçlar hakkında "Hepsi zehir" ifadelerini kullandı. Açıklamalar, programın öne çıkan konuları arasında yer aldı.

ANTİDEPRESANLARIN KEMİK SAĞLIĞIYLA İLİŞKİSİ

Programda antidepresanların olası etkileri de ele alındı. Karatay, bu ilaçların kemik sağlığı ve kemik erimesiyle ilişkisine yönelik görüşlerini dile getirdi. Açıklamalarında ilaç kullanımı ile kemik sağlığı arasındaki bağlantıya dikkat çekti.

'YEMEKLER YAĞLI YENMELİ'

Beslenme alışkanlıklarına ilişkin görüşlerini de paylaşan Karatay, yağ tüketiminin önemini vurguladı. Sağlıklı yağların beslenmedeki yeri ve doğru yağ seçimi üzerine değerlendirmelerde bulunan Karatay’ın açıklamaları, programın bir diğer gündem maddesi oldu.