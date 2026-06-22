İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, Hakan Ural'la programda bir araya geldi. Hakan Ural'ın 'Babalar Günü' ile ilgili sözlerine Karatay'dan ilginç bir yanıt geldi.

KARATAY'DAN İLGİNÇ YANIT

Ural'ın "Hocam Babalar Günü hediyesi olarak bana 200 TL harçlık verdi' sözlerine Karatay, "5 kuruşa 4 takla atan bir insansın." diye yanıt verdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Bir an duraksayan Ural ise "Ben parayı severim yalan yok" ifadelerini kullandı. İkili arasında geçen bu ilginç diyalog kısa sürede sosyal medyanın gündemi oldu.