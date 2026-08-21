Sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden biri hakkında Prof. Dr. Canan Karatay'dan ezber bozan, korkutucu bir uyarı geldi. Özellikle erkeklerin severek tükettiği popüler bir yemeğin saç sağlığı üzerinde büyük tahribat yarattığını belirten Karatay, bu alışkanlığın kelliğe kadar uzanan bir süreci tetiklediğini vurguladı.

ÖZELLİKLE ERKEKLER YEMESİN

Özellikle erkeklerin pilava olan düşkünlüğüne dikkat çeken Canan Karatay, pirincin saç dökülmesini tetikleyen besinlerin başında geldiğini altını çizerek ifade etti. Pirincin kan şekerini ve insülin seviyesini aniden yükselttiğini belirten Karatay, “Erkekler pilava çok meraklı oturup da devamlı pilav yemesinler, lezzetli olabilir ama saç dökülmesinin temel sebebidir. Çünkü insilünü yükseltir” sözleriyle uyardı.

Bu durumun tamamen bilimsel verilere dayandığını ve kitaplarında da detaylandırdığını aktaran Karatay, insülin dengesizliği ile saç dökülmesi arasındaki doğrudan ilişkiye dikkat çekerek erkekleri tabaklarına dikkat etmeye çağırdı.

HORMON SEVİYELERİNİ DEĞİŞTİRİYOR

Saç dökülmesi yalnızca yanlış beslenme ve pirinç tüketimiyle sınırlı kalmıyor. Erkeklerin en büyük endişelerinden biri olan saç kaybında genetik yatkınlık ve hormon seviyelerindeki değişimler başı çekiyor. Bunun yanı sıra günlük hayatın getirdiği yoğun stres, vücudun ihtiyaç duyduğu vitaminleri alamadığı sağlıksız beslenme düzeni ve sigara ile alkol tüketimi de saç köklerini zayıflatan unsurlar arasında yer alıyor.

SAÇ DÖKÜLMESİNİ HIZLANDIRIYOR

Saç bakımında yapılan hatalar da dökülmeyi hızlandırıyor. Saçı çok sık veya aşırı sıcak suyla yıkamak, şekillendirici ürünlere boğmak, saçı sürekli sıkıca toplamak veya örmek köklere doğrudan zarar veriyor. Tiroid hastalıkları ya da saç derisinde oluşan enfeksiyonlar gibi sağlık sorunları ile kemoterapi benzeri ağır ilaç tedavileri de dökülmeye yol açabiliyor. Tüm bunların yanında yaşlanma süreciyle birlikte saçların seyrelmesi son derece doğal bir süreç olarak karşımıza çıkıyor. Ancak beslenme alışkanlıklarını düzenleyip insülin dengesini koruyarak saç sağlığını uzun yıllar muhafaza etmek mümkün görünüyor.