Sağlıklı yaşam önerileriyle sık sık gündeme gelen Prof. Dr. Canan Karatay, günde bir bardak limonlu su tüketmenin vücut üzerinde oldukça olumlu etkiler yarattığını belirtti. Düzenli tüketildiğinde sindirimi kolaylaştıran bu içeceğin, kilo verme sürecine de katkı sağladığı ifade ediliyor.

ÖDEMİ ATIYOR YAĞ YAKIMINI HIZLANDIRIYOR

Prof. Dr. Canan Karatay, limonlu suyun özellikle bağırsak hareketlerini hızlandırarak sindirim sistemini desteklediğini vurguluyor. Sabahları aç karnına tüketildiğinde metabolizmayı canlandıran bu alışkanlık, vücutta biriken ödemin dışarı atılmasına yardımcı olurken depolanmış yağların yakılmasını da kolaylaştırıyor.

LİMONLU SUYUN FAYDALARI NELER?

Limonlu su, zengin C vitamini ve antioksidan yapısı sayesinde cildin nem dengesini korur ve doğal bir parlaklık kazandırır. İçerdiği doğal asitlerle mide dengesini sağlamaya yardımcı olan limonlu su, kabızlık gibi sindirim problemlerinin de önüne geçer. Yüksek C vitamini oranıyla vücut direncini artırarak enfeksiyonlara karşı koruyucu bir kalkan oluşturan limonlu su, idrar yolu enfeksiyonlarının önlenmesinde rol oynayan sitrik asit barındırır. Vücudu alkalize ederek biriken toksinlerin atımını hızlandırır.

LİMONLU SU AÇ KARNA MI TOK KARNA MI DAHA ETKİLİ?

Limonlu su en yüksek etkiyi sabahları aç karnına tüketildiğinde gösterir. Gece boyunca yavaşlayan metabolizmayı güne başlarken uyandıran bu alışkanlık, vücutta biriken ödem ve toksinlerin atılmasını kolaylaştırarak gün içindeki yağ yakım sürecini destekler. Ayrıca bağırsak hareketlerini canlandırıp mideyi günün ilk öğününe hazırlar.

Yemeklerden sonra yani tok karnına içildiğinde ise daha çok ağır öğünlerin ardından yaşanan hazımsızlık ve şişkinliği rahatlatma görevini üstlenir. Ancak kilo kontrolü, ödem atımı ve hücresel arınma hedefleniyorsa ilk tercih her zaman aç karnına tüketim olmalıdır.

Gastrit, reflü veya ülser gibi mide hassasiyeti olan kişilerin ise aç karnına limonlu su içmesi mide asidini tetikleyerek yanmaya yol açabileceğinden, bu kişilerin içeceği iyice seyreltmeleri veya tok karnına tüketmeleri daha sağlıklıdır.