Sağlıklı beslenme konusundaki açıklamalarıyla sık sık gündem olan Prof. Dr. Canan Karatay, günlük hayatta sıkça tüketilen bazı yiyecek ve içeceklerin sağlığı ciddi şekilde tehdit ettiğini belirterek ezber bozan açıklamalarda bulundu. Zararlı alışkanlıklar denildiğinde akla ilk olarak sigara ve alkol gelse de Karatay, bazı popüler içeceklerin vücut için alkol ve sigaradan bile daha zararlı olabileceğine dikkat çekerek yasaklanması gerektiğini savundu.

ENERJİ İÇECEKLERİ ADETA SİGARA GİBİ ZEHİR SAÇIYOR

Karatay, tüketimi oldukça yaygın olan enerji içeceklerinin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine değinerek bu ürünlerin adeta sigara gibi bir zehir niteliğinde olduğunu ifade etti.

MEYVE SULARININ ALKOLDEN FARKI YOK

Bununla birlikte, yaygın bilinenin aksine meyve sularının da alkolden bir farkı olmadığını belirten Karatay, C vitamininin sadece meyve sularında bulunduğu algısının doğru olmadığını söyledi. Meyve suyu tüketiminin doğrudan karaciğer yağlanmasına yol açtığını vurguladı.

UZAK DURULMASI GEREKEN BESİNLER

Prof. Dr. Canan Karatay’ın uzak durulması gerektiğini belirttiği diğer gıdalar ve gerekçeleri ise şu şekilde sıralandı:

Bal: İçeriğinde yüksek miktarda fruktoz ve glukoz barındıran balın karaciğeri yağlandırdığını belirten Karatay, özellikle şeker hastalarının bal tüketmemesi gerektiğini bildirdi.

İçeriğinde yüksek miktarda fruktoz ve glukoz barındıran balın karaciğeri yağlandırdığını belirten Karatay, özellikle şeker hastalarının bal tüketmemesi gerektiğini bildirdi. Ekmek ve Şeker: Günlük iki dilim buğday ekmeği tüketmenin bile şekerden daha zararlı olduğunu savunan Karatay, buğdayın vücutta insülin salgısını artırarak kanser riskini tetiklediğini dile getirdi.

Günlük iki dilim buğday ekmeği tüketmenin bile şekerden daha zararlı olduğunu savunan Karatay, buğdayın vücutta insülin salgısını artırarak kanser riskini tetiklediğini dile getirdi. Margarin ve Trans Yağlar: Margarinlerin içerdiği ilan edilen Omega 3 katkılarının gerçeği yansıtmadığını belirten Karatay, trans yağların vücutta inflamasyona (iltihaplanmaya) neden olduğunu aktardı.

‘DOĞAL TEREYAĞI VE ZEYTİNYAĞI KULLANIN’

İşlenmiş gıdalar ve trans yağlar yerine doğal beslenmenin önemine değinen Karatay, inflamasyonu düşürmek ve vücut sağlığını korumak adına işlem görmemiş zeytinyağı ile doğal tereyağı kullanılmasını tavsiye etti.