“Aslı Şafak’la İşin Aslı” programına konuk olan Hakan Karahan, hem özel hayatına hem de oyunculuk kariyerine dair samimi açıklamalarda bulundu. 30 yılı aşkın süredir Candan Erçetin ile birlikte olduğunu söyleyen Karahan, ilişkilerinin yıllar içinde nasıl değiştiğini ve hayatlarını nasıl şekillendirdiklerini anlattı.

CANDAN ERÇETİN'E ÖZEL ÇİFTLİK KURMUŞ

Karahan, Erçetin’in doğayla iç içe yaşamayı sevdiğini belirterek Lüleburgaz’da bir çiftlik kurduklarını söyledi. Ünlü oyuncu, “Candan tabiata, ekmeye ve biçmeye çok düşkündür. Lüleburgaz’da bir arazi aldı, dört odalı bir çiftlik evi kurdu. Tavukları, kazları ve köpekleri var. Candan’ı kimse rahatsız etmesin, kafasını dinleyebilsin diye yanındaki arsayı da ben satın aldım” dedi.

30 YILLIK İLİŞKİNİN TEMELİNDE HAYRANLIK YATIYOR

30 yıllık birlikteliklerinin temelinde hayranlık olduğunu vurgulayan Karahan, “Gençliğimizde birbirimize aşıktık. Aşkı gençlere bıraktık diyebilirim. Yıllar geçtikçe aşk sevgiye, sonra dostluğa ve yoldaşlığa dönüşüyor. Bu 30 yılın kökünde benim Candan’a duyduğum büyük hayranlık var” ifadelerini kullandı.

''SETTE KİMSE BENİMLE KONUŞMASIN DİYE... ''

66 yaşındaki oyuncu, dizi setlerindeki tavrıyla ilgili de dikkat çeken bir itirafta bulundu. Yeni insanlarla tanışmakta zorlandığını söyleyen Karahan, “Sette kimse benimle konuşmasın diye karavanda oturup kitap okuyorum. Daha önce tanıdıklarımla sohbet ediyorum” dedi.