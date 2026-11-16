Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, 7 Kasım'da Yeni Parti'den istifa etti.
İstifa kararına, parti içerisindeki kişisel çıkar hesaplarını, kongre sürecinde yaşanan anlaşmazlıkları gerekçe gösteren Yüceer'in AKP'ye katılacağı yönündeki iddialar gündeme geldi.
Gazeteci Sinan Burhan, Yüceer'in AKP'ye geçeceği tarihi ve saati sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
'ROZETİNİ ERDOĞAN TAKACAK'
Burhan, Candan Yüceer'in 19 Kasım Perşembe günü saat 14.00'te AKP'ye katılacağını öne sürdü.
Burhan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, perşembe günü saat 14.00'te AKP Genel Merkezinde il başkanları toplantısında AKP'ye katılacak. Rozetini Sn Erdoğan takacak."