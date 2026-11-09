Son yerel seçimde yüzde 50.26 oy alarak Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Candan Yüceer’in YENİ Parti’den istifasıyla başlayan tartışma sürüyor.
4 DÖNEM VEKİLLİK
Yüceer, partisinin il kongresinde kurultay delegesi olarak gösterilmemesini istifa kararının gerekçeleri arasında sıraladı, “Benim aradığım yol arkadaşlığı bu değil” ifadesini kullandı.
Kulislerde ise dört dönem CHP’den Tekirdağ milletvekilliği yapan Yüceer’in AKP’ye transfer olacağı iddiaları gündeme geldi.
Yüceer, 31 Mart’taki yerel seçimde yüzde 50 oy aldı.
GÖRÜŞÜYOR İDDİASI
İktidara yakın medyada, “Candan Yüceer AKP saflarına katılacak” ifadeleri kullanıldı. Yüceer’in, AKP’li üst düzey isimlerle görüşmeler yaptığı ve kasım ayı ortalarında partinin rozetini takacağını ileri sürdü.