DEM Parti milletvekili Cengiz Çandar, “çözüm süreci” kapsamında hazırlanan çerçeve yasa teklifinin önümüzdeki hafta meclise sunulmasını ve aynı hafta içinde yasalaşmasını beklediklerini belirtti. Cengiz Çandar’a göre taslak metni nin içeriğini sadece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Öcalan biliyor.

‘MECLİS TATİLE GİRMEDEN’

Çandar, yasa teklifinin takvime dair şunları söyledi: “Bize ulaşmış olan bilgi, pazartesi günü (bugün) taslağın Meclis Başkanlığına verilmesinin beklendiği yönündedir. Meclis iç tüzüğüne göre yasa haline gelmesi için geçilmesi gereken istasyonlar var. Tahminler o ki taslak komisyondan geçirilerek hemen 24 saat içinde Genel Kurul’a sevk edilecek. Önümüzdeki perşembe günü, yani ayın 6’sı veya 7’si gibi yasalaşması ve ardından Meclis’in yaz tatiline girmesi söz konusu olacak.”

ÖCALAN BİLİYOR

Taslak metnin içeriğinin henüz siyasi partilerle paylaşılmadığını ancak “çekirdek” bir kadronun metne hakim olduğunu dile getiren Çandar, “Şu an itibarıyla DEM Parti dahil partiler taslağın içeriğini ve kelimelerini henüz görmüş değil. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan tabii ki görmüş durumda. Muhtemelen MİT Başkanı İbrahim Kalın biliyor ve tabii Abdullah Öcalan bundan haberdar” dedi.

İmralı heyeti, Öcalan’a gitti

DEM Parti İmralı Heyeti, planlanan temasları gerçekleştirmek amacıyla dün adaya hareket etti. Heyetin programında PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüştüğü aktarıldı. Heyetin kadrosunun Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol’dan oluştuğu bildirildi. Görüşmenin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulacak çerçeve yasa taslağı ile alakalı son gelişmeleri kapsadığı tahmin ediliyor. DEM Parti heyetinin Öcalan ile 3 saatlik görüşme gerçekleştirdiğini, detayların ise bugün heyet tarafından açıklanacağını duyurdu.