Milli eskrimci Candeniz Berrak, Senegal'in başkenti Dakar'da düzenlenen 4. Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazandı. Erkekler kılıç kategorisinde mücadele eden Berrak, Türkiye'nin oyunlar tarihindeki ilk eskrim altınına imza attı.
Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli sporcu, yarı finalde Gürcü rakibi Giorgi Urushadze'yi 15-11 mağlup ederek finale yükseldi.
Finalde Kazakistanlı Aibar Kaiym ile karşılaşan Candeniz Berrak, rakibini 15-6 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.