ABD'nin Oklahoma eyaletinde meydana gelen trajik bir olayda, iki yaşındaki bir kız çocuğu evde kilitli tutulduğu odada Pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayarak yaşamını yitirdi. Olayın ardından anne Darci Lambert ve baba Jorden McGuire hakkında cinayet ve hayvana eziyet suçlamalarıyla dava açıldı.

Edinilen bilgilere göre, anne ve baba, 2 yaşındaki kızları Locklynn McGuire'ı kapısına çocuk kilidi takarak odaya kapattı. Çiftin, diğer hayvanlarla kavga etmesini engellemek gerekçesiyle evdeki pitbull cinsi köpeği de kafessiz bir şekilde küçük kızın bulunduğu kilitli odaya koyduğu belirtildi.

Çocuğun durumunu kontrol etmek için odaya giren baba, kızını tepkisiz halde bularak durumu emniyet güçlerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, küçük kızın hayatını kaybettiğini tespit etti.

KÖPEĞİN YETERSİZ BESLENDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Emniyet yetkililerinin incelemelerinde, köpeğin belirgin şekilde yetersiz beslendiği ve daha önce de küçük kıza saldırarak ciddi şekilde yaralanmasına yol açtığı ortaya çıktı. Olayı "tarif edilemez bir trajedi" olarak nitelendiren Bölge Savcısı Vicki Zemp Behenna, ebeveynlerin çocuğun güvenliğini ve sağlığını tamamen hiçe sayarak bilinen risklere rağmen koruma sorumluluklarını yerine getirmediklerini ifade etti.

Gözaltına alınan anne ve babanın yargılama süreci devam ederken, hayatını kaybeden küçük kızın cenaze masraflarını karşılamak adına başlatılan yardım kampanyası kısa sürede yoğun ilgi gördü.