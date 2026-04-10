Zeytinburnu'nda Ercan Ş.(53), 1 yıl önce boşandığı eski eşi Türkan B.(39)'nin evine barışmak için gitti. Taraflar arasında bilinmeyen neden çıkan kavganın büyümesi üzerine silahını çıkaran Ercan Ş., eski eşi Türkan B. ve kızı Ceylinaz Ş.(19)'yi silahla vurdu. Olayda Ceylinaz Ş. hayatını kaybederken, Türkan B. ise ağır yaralandı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Sümer Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, Ercan Ş., 1 yıl önce boşandığı eski eşi Türkan B. ile barışmak için üç gün önce Ankara'dan İstanbul'a geldi. Eski eşinin evine gelen Ercan Ş. ile Türkan B. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bunun üzerine silahını çıkaran Ercan Ş., eski eşine ve olay sırasında evde olan kızı Ceylinaz Ş.'ye ateş etti.

KIZINI ÖLDÜREN BABA KAÇTI

Saldırının ardından şüpheli Ercan Ş. kaçarken, bu sırada evde olan Türkan B.'nin kardeşi Güney B., ekiplere ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde saldırıda Ceylinaz Ş.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayda ağır yaralanan Türkan B. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Babası tarafından öldürülen Ceylinaz Ş.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri ise kızını öldürüp, eski eşini yaralayan şüpheli Ercan Ş.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

ANKARA'DAN İSTANBUL'A GELMİŞ

Saldırı sırasında evde olan Türkan B.'nin kardeşi Güney B. emniyetteki ifadesinde, Ercan Ş.'nin Türkan B. ile barışmak için 3 gün önce Ankara'dan İstanbul'a geldiğini ve olay anında 2 el silah sesi duyup odadan çıktığını, bu sırada eski eniştesi olan Ercan Ş.'nin evden kaçtığını belirtti. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.