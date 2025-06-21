İstanbul’un Sultangazi ilçesinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, bilinmeyen bir nedenle annesiyle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma, saldırıya dönüştü. Şüpheli, annesini sokak ortasında defalarca tekmeledi ve ardından bir kapıya yumruk attı.
KİMSE MÜDAHALE ETMEDİ
Kadın, yanındaki küçük çocuğu olay yerinden uzaklaştırdıktan sonra oğlunun saldırısından korunmaya çalıştı. Oğlu tarafından boğazı sıkılarak yere düşürülen kadın, uzaklaşmak istese de başarılı olamadı. Çevrede bulunan vatandaşlar olaya müdahale etmedi.
O anlar bir vatandaşın cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.