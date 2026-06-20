Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı kırsal Ağaçsever Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde aile içi bir tartışma cinayetle sonuçlandı. Edinilen bilgilere göre, 63 yaşındaki Nesih Deniz ile 34 yaşındaki oğlu M.D. arasında henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü tartışma başladı. Baba ve oğul arasındaki bu gerginlik kısa sürede tırmanarak kavgaya dönüştü. Olay esnasında M.D., silahını çekerek babasına ateş edip ağır yaraladı.
Çevredeki vatandaşların silah seslerini duyarak durumu bildirmesi üzerine, bölgeye jandarma ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık görevlileri, ağır yaralı durumdaki baba Nesih Deniz'e ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onu ambulansla çevredeki bir hastaneye kaldırdı. Ancak hastanede tedavi altına alınan Deniz, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayın hemen ardından suç aletiyle birlikte kaçarak izini kaybettiren cinayet zanlısı M.D.'nin yakalanması için jandarma ekipleri tarafından operasyon başlatıldı.