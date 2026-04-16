Kahramanmaraş'ta öğrenim gördüğü okula silahlı saldırı düzenleyen 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli'nin ölüm nedeni ortaya çıktı.

2 adli tıp uzmanı, 2 otopsi teknikeri, 1 kameraman bilirkişisi ve 1 fotoğraf bilirkişisinden oluştan heyet tarafından yapılan incelemelerde katliamı gerçekleştirdikten sonra etkisiz hale getirilen Mersinli'nin sağ bacağında 1 adet öldürücü nitelikte kesici, delici alet yarası tespit edildi.

Cilt ve cilt altı bulgularına göre kullanılan kesici delici aletin bir tarafının künt, bir tarafının ise keskin nitelikte olduğu dile getirildi.

Ölümünün kesici, derici alet yaralanmasına bağlı büyük damar yaralanması ve bundan gelen dış kanama sonucu meydana gelmiş olduğunun altı çizildi.

ELLERİNDE NAYLON ELDİVEN SIRTINDA ELEKTROD PEDİ

Sabah'ta yer alan habere göre, Adli Tıp raporuna göre 1.79 cm boyunda yaklaşık 85-90 kilogram ağırlığında olan Mersinli'nin incelenmesinde ölü lekelerinin vücut arka bas görmeyen alanlarda hafif şiddette olduğu görüldü.

Ellerinde ise naylon koruma poşeti ve sırt kısmında ise 4 adet elektrod pedi (ağrı kesici, kas çalıştırıcı yapışkanlı iletken madde) olduğu saptandı.

Sırt bölgesinde, avuç içlerinde, koltuk altlarında ve arka kısmının deri kıvrımlarında herhangi bir lezyona rastlanmadı. Vücudun tamamında kuru halde kan bulaşları görüldü.

Sağ arka bacağında 2.5 cm'lik kesici delici alet yarası olduğu görülen Mersinli'nin, otopsi sırasında toksikolojik inceleme için alınan örnekler ayrıntılı inceleme yapılabilmesi için Gaziantep Adli Tıp Grup Başkanlığı'na gönderildi.

KAHRAMAN AŞÇI

Kahramanmaraş’ta öğrenim gördüğü okula silahlı saldırı düzenleyen 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli’nin 9 kişiyi öldürüp 20 kişiyi yaraladığı olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

Saldırganın, aynı okulda iki çocuğu bulunan ve başka bir kurumda aşçılık yapan Alperen Bekçi adlı veli tarafından durdurulduğu öğrenildi.

Soruşturma birimlerine ifade veren Bekçi, olay günü saat 12.30 sıralarında küçük kızını eşinin okula götürdüğünü söyleyerek, "Ardından arkadaşları ile Kuran okumaya gideceğini söylemişti. Saat 13:30 sıralarında ikametimde oturduğum esnada dışarıdan silah veya çekiç seslerine benzer sesler duymaya başladım. "Ben yan tarafta bulunan inşaattan seslerin geldiğini düşündüm. Sesler artınca balkona çıkıp dışarı baktığımda okul öğrencilerinin camlardan atlayarak kaçtığını gördüm" Bu sırada seslerin silah sesleri olduğunu ve okuldan geldiğini anladım. Çocuklarım okulda olduğu için koşarak okula gittim" dedi.

Okulun arka kapısından kantin bölümünden bina içerisine girdiğini dile getiren Bekçi, "Arka merdivenlerden çıktığımda bir şahsın yerde yattığını ve bu şahsı tutmaya çalışan birkaç kişiyi gördüm.

Bildiğim kadarı ile şahsı tutmaya çalışanlardan biri okulun kantincisi Ümit isimli şahıs ve diğer 2 şahıs ise okulun öğretmenleriydi ancak isimlerini bilmiyorum.

"Ben de yardım etmek ve şahsın başkasına zarar vermesini önlemek için yanlarına gittim. Bu esnada olayın şüphelisinin bu şahıs olduğunu anladım.

"Şahsın saçları uzundu ve kafasında kapüşon vardı görünüş itibari ile yaşını tahminim 25-30 olarak düşündüm. Baya iri ve uzun boylu bir şahıstı ancak yüzünü görmedim" diye konuştu.