Olay, 2 Şubat saat 07.00 sıralarında Milas ilçesi İsmetpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Bodrum’da bir markette çalışan 3 çocuk annesi Özlem Arslan (39), evden çıkıp işe gitmek üzereyken bıçaklı saldırıya uğradı.

6 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRÜLDÜ

Boynuna ve karnına aldığı çok sayıda bıçak darbesiyle kanlar içinde yere yığılan Özlem Arslan, olay yerinde hayatını kaybetti. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

ŞÜPHELİ EŞİ ÇIKTI

Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede, üzerinde cep telefonu bulunmayan ve kıyafetlerini yolda bir çöp konteynerine attığı belirlenen şüphelinin, Özlem Arslan’ın boşanma aşamasındaki eşi Nihat Arslan (39) olduğu tespit edildi.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Nihat Arslan, Bodrum’un Mumcular Mahallesi’nde bir arkadaşının evinde saklandığı sırada yakalandı. Suçunu itiraf eden Arslan, 3 Şubat’ta çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; Nihat Arslan’ın apartman kapısından çıkan Özlem Arslan’ın yanına gelerek kolundan tuttuğu ve ardından bıçakladığı görüldü. Çok sayıda bıçak darbesi alan Özlem Arslan’ın kurtulmaya çalıştığı ve “Bırak beni” diyerek yardım istediği anlar kaydedildi.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Milas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 3 sayfalık iddianamede, tutuklu sanık Nihat Arslan hakkında “nitelikli kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Tutuksuz sanık M.Ç. (64) hakkında ise “nitelikli kasten öldürmeye yardım etme” suçundan 20 yıla kadar hapis istendi. İddianame, Milas Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

BOŞANMA SÜRECİ VE TEHDİTLER

İddianamede, Özlem Arslan’ın 29 Mayıs 2024’te boşanma davası açtığı ve Nihat Arslan hakkında 3 kez koruma kararı aldırdığı belirtildi. Çiftin boşanma sürecinde ayrı yaşadığı ve Nihat Arslan’ın bu süreçte Özlem Arslan’ı tehdit ettiği ifade edildi.

MASKE VE ELDİVEN TAKTI

Olay günü Nihat Arslan’ın gece saatlerinde Bodrum’da alkol aldığı, ardından M.Ç.’yi arayarak kendisini Milas’a bırakmasını istediği tespit edildi. Saat 05.32’de Özlem Arslan’ın evinin önüne gelen Arslan’ın kapüşonunu kapattığı, yüzüne beyaz tıbbi maske taktığı ve eldiven giyerek kendisini gizlediği, Özlem Arslan’ın evden çıkmasını beklediği belirlendi.

Saat 06.27’de evden çıkan Özlem Arslan’ın yanına giden Nihat Arslan’ın, bağırmasını engellemek amacıyla elini ağzına götürdüğü, kolundan tutarak kaçmasını önlemeye çalıştığı ve konuşmaya çalıştığı ifade edildi. Özlem Arslan’ın ise bağırarak kendisini bırakmasını ve işe gideceğini söylediği, buna rağmen Nihat Arslan’ın bıçaklayarak öldürdüğü kaydedildi.

CİNAYET SONRASI KAÇIŞ

Nihat Arslan’ın olay yerinden ayrıldıktan sonra üzerindeki kıyafetleri çıkararak suç aleti bıçakla birlikte ormanlık alanda gizlendiği belirtildi. Daha sonra M.Ç.’yi arayarak kendisini almasını istediği, M.Ç.’nin aracıyla yanına geldiği ifade edildi. Arslan’ın M.Ç.’ye “işini bitirdiğini” söyledikten sonra birlikte Bodrum’daki ikametgahına döndükleri ve burada yakalandıkları aktarıldı.

OTOPSİ VE İFADELER DOSYADA

İddianamede yer alan otopsi raporuna göre Özlem Arslan’ın, vücuduna aldığı 6 bıçak darbesi sonucu iç organ ve büyük damar kesilmesine bağlı gelişen kanama nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Tutuklu sanık Nihat Arslan’ın ifadesinde, Özlem Arslan’ı bıçaklayarak öldürdüğünü ve kendisini Bodrum’dan Milas’a getiren kişinin M.Ç. olduğunu itiraf ettiği yer aldı.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Özlem Arslan’ın telefonuna ilişkin bilirkişi raporunda, Nihat Arslan’ın sanal medya hesabından Özlem Arslan’a yönelik olduğu değerlendirilen bir video ile “Belki bir daha alkol alamam ama geride asla bırakmayacağım anı kalacak” paylaşımı yaptığı tespit edildi. Sanıkların 6 Ağustos’ta hakim karşısına çıkacağı öğrenildi.